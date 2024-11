Teresa Lobo admite que não é fácil ser artista em Portugal

A terceira edição da conferência 'MadIT 2024 - Madeira Innovation Talks' terminou com a arte em destaque, no Centro de Congressos da Madeira. A palestra intimista e inspiradora da artista plástica Teresa Gonçalves Lobo, nascida no Funchal, revelou ao público um percurso pessoal e estético, sem comprometer princípios e sonhos.

Com o tema 'Simplesmente desenho... A vida da linha', a artista proporcionou uma viagem emocional pelo seu trabalho, traçando as linhas de uma vida dedicada à essência e à elevação artística.

A apresentação evidenciou as dificuldades e desafios que Teresa Lobo enfrentou no meio artístico português. “Neste país, não é fácil ser artista”, admitiu, enquanto exortava a audiência, sobretudo os jovens presentes, a manter-se fiel aos seus princípios, mesmo diante das pressões externas. "Não podemos sacrificar a nossa essência à pressão para desenhar o que os outros querem", afirmou.

Teresa Gonçalves Lobo, com uma carreira que já ultrapassa duas décadas, é amplamente reconhecida pelo seu trabalho no campo do desenho. A sua pesquisa e inovação expressiva foram também moldadas pelo contacto com a pintura, gravura e fotografia, áreas que explorou ao longo dos anos.

Representada em várias colecções, tanto em Portugal como no estrangeiro, a obra de Teresa Lobo tem captado a atenção de críticos e curadores, tornando-se objeto de ensaios monográficos em Portugal.

Organizado pela região da Madeira da Ordem dos Engenheiros, o MadIT 2024 procurou, mais uma vez, promover a inovação e a criatividade, e terminou com uma nota de inspiração, motivando o público a perseguir os seus ideais e a encontrar beleza nas linhas que desenham o percurso pessoal de cada um.