Exército ucraniano abate 62 drones lançados pela Rússia

A Força Aérea da Ucrânia anunciou ter abatido 62 drones lançados pelo exército russo contra território ucraniano na noite de sábado, no que Kiev diz ser um dos maiores ataques da Federação Russa com este tipo de dispositivos.

Numa mensagem na sua conta no Telegram, a Força Aérea refere que um total de 62 drones foram abatidos em 12 regiões ucranianas, incluindo Kiev, Chernobyl, Zhitomir (noroeste), Kharkov, Poltava e Sumi (nordeste), Vinnitsia e Khmelnitsky (oeste), Dnipropetrovsk, Donetsk e Zaporiyia (leste), Odessa e Nicolaev (sul).

Durante o ataque, o exército diz ter detetado até 145 dispositivos lançados pela Rússia, incluindo drones "Shahed" de fabrico iraniano.

"Odessa e outras regiões sofreram com o ataque dos ocupantes. Edifícios de apartamentos e propriedade privada foram destruídos", refere, avançando que não houve mortos, embora esteja a ser prestada assistência às vítimas.

Ainda segundo o exército ucraniano, um total de "67 drones perderam-se em várias regiões da Ucrânia" e "outros 10 drones deixaram o espaço aéreo ucraniano em direção à Moldávia, Bielorrússia e Federação Russa".

Também hoje, o presidente da Câmara de Moscovo anunciou que as forças antiaéreas do exército russo repeliram um ataque de drones ucranianos na região de Moscovo, abatendo pelo menos 32 aparelhos que se dirigiam para a capital russa.

"Até agora, 32 drones que voavam em direção a Moscovo foram abatidos", disse o autarca Sergey Sobyanin, no Telegram.

De acordo com a agência espanhola EFE, começaram a ouvir-se explosões por volta das 08:30 locais (05:30 em Portugal) a sul da capital russa, em resultado do fogo antiaéreo e do impacto nos drones.

Os drones foram abatidos sobre os bairros de Ramenskoe, Domodedovo e Kolomna e obrigaram ao encerramento temporário do aeroporto internacional de Domodedovo e do aeródromo militar e civil de Zhukovsky.