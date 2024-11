Machico congratula João Brás pelo prémio 'Melhor Filme de Ficção'

A Câmara Municipal de Machico congratula o filho da terra, João Brás, pelo recente prémio alcançado com a curta metragem 'Vale do Fogo'.

O realizador machiquense foi distinguido no 'Altitude Film Fest', na categoria 'Melhor Filme de Ficção'.

'Vale do Fogo' concorreu juntamente com outros 200 filmes e foi exibido durante viagens de longa duração na TAP, onde o público teve oportunidade de votar no seu filme preferido.

'Vale do Fogo' retrata uma tradição secular da freguesia de Machico, onde no último fim de semana de Agosto as encostas da cidade são iluminadas por fogo, simbolizando várias imagens, designadamente embarcações, entre outras.