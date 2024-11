Madeira representada por seis atletas no Circuito Europeu de Esgrima

A Madeira estará representada no Circuito Europeu de Esgrima com seis atletas, do escalão de Cadetes, na arma de Florete.

A prova irá decorrer nos dias 16 e 17 de Novembro, em Budapeste, na Hungria e contará com a presença de 658 atletas de 41 países.

Em nome da Região participarão quatro atiradores masculinos: Diogo Machado (CS Marítimo), Bruno Silva e Tomás Gouveia (ambos do CSJ Gaula) e José Vieira (CDR Santanense).

A estes quatro atiradores juntam-se mais duas atiradoras do CDR Santanense: Lara Luís e Alix Silva.

O atleta do CS Marítimo irá ainda participar numa prova de equipas, acompanhado por outros dois atiradores de duas equipas do continente.