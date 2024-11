Atletas do CNF destacam-se em dois torneios de judo

O Clube Naval do Funchal (CNF) "teve uma presença de destaque nas competições de judo realizadas no passado fim de semana, alcançando resultados de excelência tanto no Torneio Solidário Clube de Judo Ippon, em Aveiro, como no Open de Juniores organizado pela Associação de Judo de Lisboa", informa uma nota de imprensa.

Assim, em Aveiro, "quatro judocas femininas da formação do CNF, sob a orientação do treinador Ricardo Bastos, conquistaram pódios importantes. Lara Medeiros sagrou-se campeã na sua categoria, vencendo todos os combates que disputou. Sofia Antunes e Maria Bastos alcançaram o segundo lugar nas respetivas categorias, enquanto Matilde Vieira obteve um honroso terceiro lugar. A participação neste torneio teve como principal objetivo aumentar a experiência competitiva das atletas, que contaram também com o valioso apoio dos seus pais, contribuindo para o sucesso da equipa", explica.

Martim Nicola conquista o 3.º lugar no Open de Juniores.

Já em Lisboa, "Martim Nicola representou o CNF no Open de Juniores, onde se destacou com uma excelente prestação na categoria de -60 kg. Mesmo sendo o seu primeiro ano de juniores, Martim conquistou o terceiro lugar, perdendo apenas um combate para o atleta que ficaria em segundo, do Clube Estrela da Amadora. Ao longo de cinco combates, Martim somou pontos preciosos e reforçou a sua preparação para o Campeonato Nacional de Seniores, que se aproxima", conclui a nota.