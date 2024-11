"Se não tiver orçamento Miguel Albuquerque ganha as eleições", afirma Nuno Morna

Depois de aprovar o adiamento da moção de censura para 17 de Dezembro, o plenário está a discutir um recurso do CH dessa decisãio.

Paulo Cafôfo, do PS, voltou a sublinhar que a posição política do seu partido é de que deve haver um orçamento antes da queda do Governo Regional.

Nuno Morna, da IL, não tem dúvidas de que a oposição não pode voltar a dar a Albuquerque a "arma" de não ter um orçamento aprovado.

"Se lhe dermos essa arma, Miguel Albuquerque vai ganhar as eleições", afirmou o deputado da IL que apela ao PS para que viabilize o Orçamento Regional para 2025.

Élvio Sousa, do JPP, acusa o PS de, ao se abster no adiamento da discussão da moção de censura, "dar uma mão a Miguel Albuquerque" e de prolongar a vida do Executivo.