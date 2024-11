Ladeado por Nuno Maciel e por Doroteia Leça, dois dos mais sérios candidatos às eleições autárquicas pelo PSD-M, ao concelho da Calheta, o líder dos social-democratas quis baralhar as contas dizendo que perante o novo quadro de crise política “tudo se pode alterar”.

Ou seja, se havia quem desse por garantido que o deputado estaria à frente da vice-presidente de Carlos Teles, com a declaração de Miguel Albuquerque os apoiantes da autarca ganham mais ânimo porque o presidente do PSD-M assim o quis.

As palavras aconteceram à margem da visita ao caminho real, na freguesia da Fajã da Ovelha e as mesmas foram escutadas por outras figuras no seu partido, entre os quais Carlos Teles presidente da concelhia e outros presidentes de Junta.

Há muito que Albuquerque vinha dizendo que as escolhas de candidatos só aconteceriam depois da discussão do orçamento regional, porém com a incerteza do que irá suceder no parlamento, Albuquerque entende deixar em suspenso aquilo que já era dado adquirido num dos maiores bastiões do seu partido.