Nuno Morna louva polícias por duas apreensões de droga na Madeira

O deputado Nuno Morna (Iniciativa Liberal) apresentou, esta manhã, um voto de louvor e gratidão às forças policiais da Região, por duas apreensões de droga realizadas recentemente. "Que este reconhecimento seja transmitido à Polícia Judiciária, à Guarda Nacional Republicana e à Polícia de Segurança Pública, como símbolo da nossa mais profunda gratidão e respeito pelo trabalho árduo e contínuo que realizam em prol de uma Madeira mais segura e justa", lê-se no texto do voto.

Em causa está a recente "Operação Aniversário", liderada pela PJ do Funchal, em colaboração com a GNR, que resultou na apreensão de 14,260 quilos de heroína, a maior quantidade alguma vez registada desta droga na Madeira, bem como de cerca de nove quilos de MDMA (Ecstasy). "Esta operação representa não só um marco histórico, como também um exemplo da competência e do rigor com que as nossas forças policiais exercem a sua missão. O impacto desta apreensão, com um valor estimado superior a 6,5 milhões de euros, é inquestionável na prevenção da circulação de drogas perigosas que ameaçam a vida e a saúde dos madeirenses. A coordenação entre as várias entidades policiais, aliada ao uso eficaz de métodos investigativos, revela o compromisso claro das nossas forças de segurança em proteger a nossa sociedade de redes criminosas que pretendem disseminar substâncias perigosas", refere o documento da Iniciativa Liberal.

Foi igualmente elogiada a operação da PSP na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, no âmbito de uma Operação Especial de Prevenção Criminal, que resultou na apreensão de diversas substâncias ilícitas, material utilizado na divisão e distribuição dos produtos, elevadas quantidades de numerário, veículos de alta cilindrada e munições.