Voto de protesto pela "perseguição" do JPP a um bombeiro em Santa Cruz

Brício Araújo apresentou um voto de protesto, do PSDS, pelo que considera ser a perseguição a um bombeiro, em Santa Cruz. Segundo o deputado social-democrata, o bombeiro em causa escreveu um "comentário crítico ao JPP" na sua página do facebook. "O comandante dos bombeiros participou do bombeiro por ser um desrespeito pelos superiores hierárquicos" e foi punido.

No comentário ao voto de protesto, Nuno Morna (IL) e Victor Freitas (PS) lembraram todos os militantes do PSD que foram perseguidos por terem apoiado Manuel António Correia, contra Miguel Albuquerque.