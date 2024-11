Real Madrid joga Taça Intercontinental em estádio da final do Mundial2022

O Real Madrid vai disputar a final da Taça Intercontinental de 2024 no Estádio Lusail, que foi sede da final do Mundial2022, no Qatar, revelou hoje a FIFA, em comunicado divulgado no seu site oficial.

A FIFA anunciou que o Estádio 974 receberá o duelo entre os campeões da CONCACAF e da CONMEBOL -- as federações norte e sul americanas, respetivamente - e a meia-final onde o vencedor deste duelo jogará perante o Al Ahly, do Egito, que se classificou para esta fase ao bater o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos.

O Estádio 974, que também recebeu jogos do Mundial2022, entre os quais o Portugal-Gana (3-2), estava previsto ser desmantelado depois do torneio, sendo que foi o primeiro estádio 'desmontável' e construído com materiais sustentáveis, contudo tal ainda não aconteceu e será palco destes dois duelos da Taça Intercontinental.

O Real Madrid, atual vencedor da Liga dos Campeões e recordista da prova com 15 triunfos, já tem lugar assegurado na final, no Estádio Lusail.

O diretor executivo de assuntos comerciais, marketing e eventos da FIFA, Hassan Al Kuwari, manifestou-se feliz pelo Qatar ser "sede deste novo grande torneio" e pelo facto de a final decorrer no segundo aniversário da final do último Campeonato do Mundo, ganha pela Argentina, nos pénaltis, perante a França, em 18 de dezembro de 2022.

"Esperamos receber os adeptos de todo o mundo para que experimentem este ambiente emocionante. Como sempre, os fãs poderão desfrutar da hospitalidade, incrível variedade cultural e da infraestrutura do Qatar para uma experiência que será única", concluiu.

A Taça Intercontinental vai coroar o melhor clube do mundo deste ano e será disputada de 11 a 17 de dezembro.