PSP deteve 21 condutores e multou 157 em sete dias na Madeira

O Comando regional da PSP fiscalizou 711 veículos no âmbito da campanha de segurança rodoviária 'Taxa Zero ao Volante' , realizada na última semana, entre os dias 5 e 11 de Novembro na Região Autónoma da Madeira.

No total, registaram-se 157 infracções nas quais foram aplicadas multas, das quais 8 referentes à condução sob o efeito do álcool. No âmbito criminal foram efectuadas 21 detenções, 17 delas por condução acima da taxa permitida por lei: 1,20 gls.

Nesta campanha, informou esta terça-feira o Comando Regional da PSP, registou-se um total de 76 acidentes, dos quais resultaram 1 ferido grave e 30 feridos leves. Relativamente ao período homólogo de 2023, verificaram-se menos 26 acidentes, mais 1 ferido grave e menos 2 feridos leves.

Esta foi a 11.ª das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024. Até ao final do ano será realizada mais uma campanha, com acções de sensibilização e de fiscalização, revela a PSP.

Neste plano a PSP consagrou como prioritários os temas: Velocidade, Álcool, Acessórios de segurança, Telemóvel e fiscalização dos veículos de duas rodas a motor.

Das onze campanhas que decorreram este ano, foram realizadas 49 acções em todo o território nacional e ilhas, durante as quais mais de 6.300 pessoas foram sensibilizadas presencialmente.

"Esta campanha contou, uma vez mais, com a participação da Direcção Regional de Transportes e Mobilidade Terrestre, através da realização de ações de sensibilização, complementando o trabalho de fiscalização que tem sido realizado pelo Comando Regional da PSP Madeira", indica a PSP na nota de imprensa.

Inserida no PNF de 2024, a campanha foi divulgada nos meios digitais e foi realizada em simultâneo com as operações de fiscalização levadas a cabo pela PSP na RAM.

Na campanha “Taxa Zero ao Volante” foram sensibilizados na Região 711 condutores e passageiros, a quem foram transmitidas as seguintes mensagens: