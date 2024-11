PSP aumenta fiscalização ao álcool nas estradas da Madeira

A Polícia de Segurança Pública informa que vai aumentar as suas acções de fiscalização à condução sob efeito de álcool nas estradas da Madeira, no âmbito do no Plano Nacional de Fiscalização Rodoviária.

Esta operação denominada ‘Taxa zero ao Volante’ acontece entre os das 6 e 11 de Novembro e tem por objectivo a redução da sinistralidade rodoviária. Irá incidir sobre as áreas com maior número de acidentes, contando também com a colaboração da Direcção Regional de Transportes e Mobilidade Terrestre, informou o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública.