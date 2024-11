JPP quer estratégia para combate e controlo às pragas de ratos

Rafael Nunes apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a elaboração de um 'Plano estratégico para o combate e controlo às pragas de ratos'.

O deputado do JPP considera que as medidas levadas a cabo para combater as pragas de ratos, o aumento destes roedores, com consequências graves para a agricultura e saúde pública, é uma evidência.

Rafael Nunes entende que esta é uma questão que não deve dividir os partidos e obriga a que sejam tomadas medidas de fundo.