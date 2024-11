Miguel Castro quer testar o "sentido de voto" dos partidos sobre o combate à corrupção

Sancha Campanella (PS), Mónica Freitas (PAN) e Nuno Morna (IL) interpelaram o líder do Chega sobre o facto de o projecto de resolução que recomenda a criação de um gabinete de combate à corrupção ser algo que já foi aprovado, tanto no orçamento regional como numa proposta do PSD.

Miguel Castro respondeu, assumindo que a proposta do CH está em discussão para "saber qual o sentido de voto" dos outros partidos.

Todos os partidos, diz, falam de combate à corrupção "mas ninguém faz nada", por isso que saber como será votada a proposta do CH.