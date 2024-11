'Francisco Franco' acolhe conferência sobre uso de drones na investigação dos oceanos

No próximo dia 18 Novembro, a Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, dinamiza a conferência 'Exploração marinha - Os drones na investigação dos oceanos.

O evento, que está agendada para as 10 horas, na sala de sessões daquele estabelecimento de ensino, contará com a presença de João Gama Monteiro, investigador da Universidade da Madeira e MARE - Madeira e Paulo Vasconcelos Freitas, empresário e comunicador, especialista em tecnologia, com especial foco nos drones.

A conferência enquadra-se no tema aglutinador deste ano lectivo, os oceanos, sendo os professores responsáveis, António Firmino Lobo, Carlos Abreu e Jorge Monteiro.