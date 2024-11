JPP pede redução da despesa corrente e atenção à habitação

Élvio Sousa considera uma irresponsabilidade anunciar o sentido de voto no Orçamento sem conhecer o documento. Mas não deixa de fazer notar que é conhecido o Programa de Governo, que teve o voto contra do JPP, e que a actual governação já demonstrou não cumprir a palavra. O secretário-geral do JPP lembra o subsídio de insularidade para o sector privado, proposto pelo CDS, que nem foi cumprido, nem iniciado.

No encontro do JPP com o secretário regional das Finanças, o partido manifestou-se muito preocupado com a dimensão da dívida pública da Região, que se reflecte na despesa pública. É preciso reduzir impostos, mas também reduzir a despesa corrente, sob pena de vivermos esmagados pela dívida.

Élvio Sousa lembra que o serviço da dívida representa perto de 500 milhões de euros em cada Orçamento e que, nos últimos nove anos a redução nominal da dívida em pouco passou de 100 milhões de euros.

Outra das grandes preocupações do JPP, ainda que não desenvolvida no encontro com o Governo Regional, é a habitação. O partido pretende um programa próprio da Região, com incentivos à construção massiva de casas, por entender que esse é o caminho para a redução de preço.

Até agora, diz o JPP, o Governo optou por cavalgar no PRR e fazer depender desse financiamento toda a construção de habitação.

Élvio Sousa diz que, no entanto, vincar que o partido tem outras preocupações e áreas de actuação, como a saúde e o ensino, mas, neste momento, a grande prioridade é a habitação e orçamentalmente a despesa.