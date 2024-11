PS diz que estratégia de conservação da Natureza falhou

Miguel Brito questionou, hoje, elementos do CDS e PSD sobre quanto será alocado à Região para apoiar a reconstrução após os incêndios. Para o deputado, a pretensão de melhorar a praia do Porto Santo, por parte do CDS, colide com as estratégias que tinham sido criadas por esse partido em conjunto com o PSD.

“O que é certo é que o restauro é necessário e urgente”, considera o socialista, dando conta de que a estratégia de conservação da Natureza falhou, apontando vários exemplos na ilha do Porto Santo.

Por seu lado, Sara Madalena, do CDS, questionou o JPP sobre a recolha de lixo em Santa Cruz e sobre as descargas nas praias do concelho.

Rafael Nunes diz que o CDS extinguiu-se da política regional quando se juntou ao PSD no Governo Regional.

Já Victor Freitas apontou que vão estar disponíveis fundos para intervir em várias matérias de cariz ambiental, graças à União Europeia. O socialista lembrou a notícia do DIÁRIO que dava conta da renaturalização da marina do Lugar de Baixo, algo que considera ter de ser resolvido pelo Governo Regional, responsável pela situação gerada nesse local. O PS insta o GR que reinicie todo esse processo de renaturalização.

Retomando o assunto da marina do Lugar de Baixo, Miguel Castro aponta que a Madeira "nunca teve uma oposição série e concisa" que parasse os erros do Governo Regional. O líder do CH quis saber se os partidos vão votar a favor da moção de censura apresentada pelo seu partido.