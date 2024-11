Duas mudanças no Nacional

Para o jogo com o Santa Clara, 20h15, no Estádio da Madeira, encontro que encerra a 10.ª jornada da I Liga, o Nacional apresenta duas mudanças no onze em relação ao último jogo com o Sporting, para a Taça da Liga. Entram Gustavo Garcia e Nigel Thomas para os lugares de João Aurélio e Tiago Reis respectivamente.

Eis o onze do Nacional

Lucas França, Gustavo Silva, Ulisses Wilson, José Vítor, José Gomes, Matheus Dias, Luís Esteves, Daniel Penha, Rúben Macedo, Isaac Tomich e Nigel Thomas.

O Nacional parte para esta jornada no penúltimo lugar com cinco pontos enquanto o Santa Clara é quinto com 18.

O jogo será arbitrado por Fábio Veríssimo, de Leiria