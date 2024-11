"Tínhamos que aprovar o orçamento e depois brincar aos partidos"

A ser sujeito a moção de censura o presidente do Governo Regional entende que tal só deveria ocorrer depois de aprovado o Orçamento Regional para 2025. Embora também diga que não há razão nenhuma para fazer cair um governo legitimamente eleito.

Perante o que classifica de "situação de absoluta irresponsabilidade", o presidente do Governo Regional adverte que "não há nenhum fundamento" para voltar a prejudicar a população sem garantir a aprovação do Orçamento.

"Estou muito preocupado e acho que a maioria dos madeirenses e portosantense estão preocupados com a potencial paralisia do governo" por entender que avançar com moção de censura antes do Orçamento Regional aprovado "vem prejudicar toda a gente", avisa.

Nomeadamente um rol de compromissos e obras estruturantes que ficam comprometidas sem Orçamento para 2025 aprovado.