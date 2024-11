Rogério Gouveia começa a ouvir partidos

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, começa hoje a ouvir os representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Região, com vista à elaboração da proposta de Orçamento Regional para 2025.

Pelas 11h00, auscultará os representantes da Iniciativa Liberal e, pelas 11h30, os deputados do CDS-PP. Já a audiência ao PAN acontece, a partir das 14h30. Às 15h00, ouve os representantes do CHEGA e, pelas 15h30, o grupo parlamentar do JPP.

A audiência prévia prossegue amanhã, 5 de Novembro, pelas 15h00, com o grupo parlamentar do Partido Socialista e, pelas 16h00, com os deputados do PSD.

Mas há mais nesta segunda-feira, 4 de Novembro:

9h30: Ana Sousa preside à sessão de abertura das comemorações do Dia Mundial do Cuidador Informal, no auditório da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas;

9h30: ALRAM - José Manuel Rodrigues recebe o 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira, Coronel Nelson Couto Gomes, na Assembleia Legislativa da Madeira;

10h00: ALRAM - José Manuel Rodrigues recebe o director executivo da KBAI Research, Jorge Fernandes, na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h00: ALRAM - Reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 'Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios', na Sala do Hemiciclo;

11h30: CHEGA-Madeira promove conferência de imprensa, na porta principal da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira;

12h00: Miguel Albuquerque preside à cerimónia de assinatura de contratos-programa no âmbito do programa PRINT, que se realiza na sede da Direcção Regional da Juventude, à Rua dos Ferreiros;



16h00: Miguel Albuquerque visita, na Calheta, a Casa do Avô, um empreendimento de Turismo em Espaço Rural;

18h00: ALRAM - José Manuel Rodrigues participa na Eucaristia dos Fiéis Defuntos, na Igreja de São Martinho - Funchal

20h15: Nacional defronta o Santa Clara em jogo a contar para a I Liga, no Estádio da Madeira.

Principais acontecimentos registados no dia 4 de Novembro:

1847 - Morre, com 38 anos, o compositor e pianista alemão Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mendelssohn, nome maior do Romantismo.

1877 - É inaugurada a ponte ferroviária Maria Pia sobre o rio Douro. A construção foi adjudicada à empresa de Gustave Eiffel.

1922 - É descoberta pelo arqueólogo britânico Howard Carter, no Egito, a entrada para o túmulo do rei Tutankhamun, Tutankhamen.

1946 - O Ato Constitutivo da UNESCO entra em vigor, organismo da ONU para a Educação, Ciência e Cultura.

1952 - Dwight Eisenhower é eleito 34.º Presidente dos Estados Unidos.

1954 - Começa a extração petrolífera em Angola.

1956 - A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova o envio de uma força multinacional para o Médio Oriente.

1964 - TAP realiza o primeiro voo regular entre Lisboa e a ilha cabo-verdiana do Sal.

1970 - A Assembleia Geral das Nações Unidas apela a um cessar-fogo de 90 dias no Médio Oriente.

1972 - Nasce o futebolista Luís Figo. Venceu a Bola de Ouro em 2000, tendo sido eleito, em 2011, o melhor jogador do mundo pela FIFA.

1974 - A extrema-esquerda cerca o primeiro comício da Juventude Centrista, seguindo depois para o Largo do Caldas e destruindo a sede do partido.

1975 - Os Estados Unidos encerram a Missão em Angola perante os confrontos entre os três movimentos de libertação rivais.

1976 - O Reino Unido propõe a independência da Rodésia, sob um governo de maioria negra, para 1 de março de 1978.

1979 - A Embaixada norte-americana em Teerão é cercada por estudantes muçulmanos, que tomam como reféns 62 funcionários. Começa a crise dos reféns.

1984 - Daniel Ortega vence, com 67 por cento dos votos, as eleições na Nicarágua.

1987 - Morre José Maria do Rosário, 67 anos, presidente da União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, organização de que foi um dos fundadores.

1989 - O Governo da RDA autoriza a partida para Ocidente dos cidadãos da Alemanha de Leste, detidos na Checoslováquia aguardando a possibilidade de continuar viagem.

1992 - O democrata William Jefferson Clinton, Bill Clinton, é eleito 42.º Presidente dos Estados Unidos da América.

1995 -- Morre, aos 73 anos, o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin, Prémio Nobel da Paz em 1994, assassinado a tiro, em Telavive, por um extremista judeu.

2001 -- Morre o pintor português Luís Pinto Coelho, com 59 anos.

2002 - Morre, com 61 anos, o escritor e ensaísta José Martins Garcia.

2003 - O maior icebergue do mundo, batizado de B15, com 11.000 km2, o equivalente ao território da Jamaica, parte-se em dois, após ter sido atingido por uma violenta tempestade, no Antártico.

- Morre a escritora Rachel de Queiroz, a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. Tinha 92 anos.

2004 - O Supremo Tribunal da Indonésia anula a pena de prisão a que fora condenado o último governador de Timor-Leste Abílio Osório Soares.

- Morre, com 87 anos, Jacinto Ramos, ator e encenador, membro do Teatro Nacional D. Maria II, ex-diretor do CITAC e pioneiro na divulgação da dramaturgia do século XX, em particular através da Sociedade Guilherme Cossul.

2005 - Manuel Alegre apresenta manifesto de candidatura à Presidência da República.

- A ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, preside ao lançamento na Internet do Museu Virtual do Cartoon, constituído por desenhos e referências históricas dos maiores caricaturistas do Mundo.

- O Tribunal polaco encarregue de preparar a beatificação do Papa João Paulo II inicia os seus trabalhos em Cracóvia, a cidade polaca onde Karol Wojtyla passou a maior parte da vida antes de ser eleito Papa.

2006 - Abertura da Cimeira de Pequim, China, do Fórum de Cooperação Sino-Africano, com a participação de líderes de 48 países africanos. A China promete duplicar a ajuda a África até 2009 e criar uma câmara de comércio conjunta com os países africanos.

- Katharine Jefferts Schori, bispo da diocese de Nevada, é entronizada a primeira mulher primaz da Igreja Episcopal norte-americana, na Catedral Nacional de Washington.

2007 - Milhares de simpatizantes do Presidente Hugo Chávez saem às ruas de Caracas para manifestar apoio à reforma de 69 artigos da Constituição venezuelana, que passará a permitir que o Presidente se recandidate ao cargo quantas vezes quiser.

- A múmia de Tutankamon é retirada do seu túmulo em Luxor, cidade na margem oriental do rio Nilo, no sul do Egipto, e o seu rosto revelado pela primeira vez na história, anuncia o Conselho Supremo das Antiguidades egípcio.

2008 - O Sporting alcança pela primeira vez na sua história os oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer em casa o Shakhtar Donetsk por 1-0, em encontro da quarta jornada do Grupo C.

- Morre, com 66 anos, o escritor norte-americano Michael Crichton, autor de mais de uma dezena de"best-sellers", entre os quais "Parque Jurássico", "Congo" e "O mundo perdido".

2009 - A cientista Mónica Bettencourt Dias é distinguida pela Organização Europeia de Biologia Molecular ao ser incluída na sua lista anual dos mais talentosos jovens cientistas da Europa. A investigadora dirige o Laboratório de Regulação do Ciclo Celular do Instituto Gulbenkian de Ciência.

- Morre Álvaro da Costa Leite, aos 77 anos, fundador e presidente do conselho de administração do Finibanco.

2010 - Irlanda apresenta plano de austeridade. O objetivo é reduzir o défice orçamental para um intervalo entre os 9,25% e os 9,50% em 2011.

2012 -- Morre, aos 85 anos, Luís Maria Teixeira Pinto, professor universitário e antigo ministro da Economia do Governo de Salazar.

2014 - O secretário de Estado da Administração Pública, Leite Martins, aprova a proposta do Instituto de Segurança Social para a redução de 697 postos de trabalho, cujos funcionários deverão ser colocados em inatividade, no âmbito do regime de requalificação.

2015 - Morre, aos 65 anos, Melissa Mathison, guionista do clássico do cinema da década de 1980 "E.T. - O Extraterrestre", e que esteve casada durante 21 anos com o ator Harrison Ford.

2016 - A proposta de Orçamento do Estado para 2017 e as Grandes Opções do Plano são aprovadas na generalidade pela esquerda parlamentar, com os votos favoráveis do PS, BE, PCP e PEV e contra do PSD e CDS-PP.

- Portugal é eleito para a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, com a jurista Patrícia Galvão Teles a receber 151 votos.

- Entra em vigor o Acordo de Paris, 30 dias após a ratificação por pelo menos 55 países responsáveis por um mínimo de 55% das emissões mundiais de GEE. Em outubro a União Europeia já tinha ratificado oficialmente o Acordo e depositado nas Nações Unidas os instrumentos de ratificação do documento.

2017 - Morre, aos 62 anos, João de Matos, primeiro chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas.

2018 -- O piloto Miguel Oliveira sagra-se vice-campeão mundial de Moto2, atrás do italiano Francesco Bagnaia, e a Honda conquista o título de construtores, no final do Grande Prémio da Malásia.

2019 - A Fundação Calouste Gulbenkian conclui a venda da petrolífera Partex à tailandesa PTTEP por cerca de 622 milhões de dólares (cerca de 555 milhões de euros).

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia que vai dissolver o Parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro.

- O Conselho de Ministros aprova o decreto-lei que estabelece a Lei Orgânica do Estado-Maior-General das Forças Armadas e altera as leis orgânicas dos seus três ramos na sequência da reforma da estrutura superior militar.

2022 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garante que a Ucrânia está preparada para "uma paz justa e equitativa" e nega a ideia que a Rússia está disposta a negociar o fim da guerra na Ucrânia.

- Morre Daniel Batalha Henriques, bispo auxiliar de Lisboa. Aos 56 anos

Este é o tricentésimo nono dia do ano. Faltam 57 dias para o termo de 2024.

