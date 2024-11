Chega muito satisfeito com receptividade do Governo às suas propostas

O Chega apresentou-se à reunião com o Governo Regional, no âmbito da audição para preparação do Orçamento da Região, sem o líder Regional Miguel Castro. Coube, por isso, ao vice-presidente José Branco prestar declarações à saída.

O dirigente do Chega disso que o partido ficou muito satisfeito com a receptividade do Governo às propostas apresentadas. Foram 16.

Apesar dessa satisfação, ainda não garante o voto a favor. Mais à frente será decidido.

Em resumo, as propostas são para incentivos à juventude, à economia, à habitação e apoios aos jovens.