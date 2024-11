IHM abre candidaturas para atribuição de 36 habitações em Machico

A partir da próxima terça-feira, dia 12, e até 25 de Novembro, estarão abertas as candidaturas para a atribuição de 36 habitações, localizadas na freguesia de Água de Pena, concelho de Machico, ao abrigo do Programa de Renda Reduzida, anunciou hoje a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira.

A entidade esclarece, em comunicado de imprensa, que "estas candidaturas só poderão ser efectuadas pelos agregados familiares com inscrições elegíveis para este concelho, mediante submissão de candidatura na plataforma electrónica da IHM, que poderá ser acedida no período indicado, através do seguinte endereço: www.ihm.pt".

De salientar que, dos 36 fogos, 18 fracções apresentam tipologia T1, e as restantes 18 são de tipologia T2.

Quanto aos valores das rendas mínimas e máximas a pagar pelos agregados familiares, a IHM indica que "serão fixados no aviso de abertura, sem prejuízo de que nunca poderá ser inferior a 15%, nem superior a 35% do seu rendimento mensal líquido".

Refira-se ainda que "as inscrições realizadas para este concelho apenas são válidas para esta fase de candidaturas, havendo possibilidade de ser efectuada nova inscrição em futuros períodos".

A IHM recorda que, entre 23 de Outubro e 7 de Novembro, decorreu o período de candidaturas para a atribuição de 110 habitações localizadas em Câmara de Lobos.

O Programa de Renda Reduzida, da responsabilidade do Governo Regional da Madeira, destina-se a "apoiar os agregados familiares da classe trabalhadora que pretendem arrendar um imóvel a preços acessíveis e que, mesmo estando inseridos no mercado de trabalho, não conseguem aceder a uma habitação condigna, devido aos elevados preços do mercado privado de arrendamento, sem que isso implique uma sobrecarga financeira no orçamento familiar".