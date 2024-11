'Público' destaca crise política na Madeira, clássico domina desportivos

"Madeira. PS viabiliza moção do Chega, Albuquerque não se demite", é um dos destaques na edição impressa desta domingo, 10 de Novembro, do jornal Público. Isto num dia, em que o clássico entre Benfica e FC Porto domina a imprensa desportiva.

Correio da Manhã

- "FC Porto paga meio milhão em férias de 'macaco'. Família Madureira com vida de luxo financiada por clube. SAD liderada por Pinto da Costa suportou conta de cabecilha de claque"

- "O primeiro clássico entre Brunos. Laje: 'Temos de reagir à Benfica'. Vitor: 'É ganhar ou ganhar'"

- "Adeus de Amorim em Braga"

- "Mortes associadas a falhas no INEM sobem para 11"

- "Mistério da Murtosa: 'Estava fascinada por esta família', diz irmã de Mónica"

- "Professores reformados: Saída de quatro mil docentes é recorde de uma década"

- "Famílias poupam: Alívio nos juros do crédito à habitação previsto para 2025"

- "Orçamento: Estado dá 66 milhões de euros aos partidos"

Público

- "Especialistas alertam para riscos de cirurgias baratas no estrangeiro"

- "Drones. Na guerra de amanhã, vai ser um algoritmo a decidir quem vive ou morre"

- "Lisboa. Gestão da Santa Casa é o alvo de sete processos do MP"

- "Madeira. PS viabiliza moção do Chega, Albuquerque não se demite"

- "Entrevista. 'O actual Governo de Israel é o pior desde 1948'. A activista Leila Sahid é uma das vozes mais fortes da causa palestiniana"

- "Moçambique. 'Será difícil reprimir a vontade do povo', diz Igreja"

- "Animação. Gabriela viu mais do mesmo em 260 filmes: mulheres a menos"

- "Estrangeiros. Serviço já sabia de perda de nacionalidade de Sobrinho desde 1984"

Jornal de Notícias

- "Nem a subida de preços trava a corrida às férias de Natal e fim de ano"

- "Orçamento de estádio. Se dependesse dos deputados adeptos, ninguém teria défice neste domingo de clássicos"

- "Entrevista JN/TSF. Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal. 'Vamos ter um OE que não muda nada num Mundo que mudou completamente'"

- "A idade ainda não pesa para estas centenárias"

- "Relação. Imigrante bêbado ao volante foi absolvido por falta de intérprete"

- "EUA. Ucrânia e NATO sob pressão com a eleição de Trump"

- "Pretoriano. F. C. Porto descobre viagens de luxo pagas a Madureira"

- "Superior. Metade dos cem mil candidatos a bolsa sem resposta"

Diário de Notícias

- "Fim do alojamento local em Lisboa pode comprometer 45 mil empregos"

- "Geração de 1989 sobreviveu à 'troika' para ser 'injustiçada' no próximo ano"

- "Ativistas climáticos. 'Enquanto a lei não for cumprida não vamos desistir de lutar'"

- "Imigração. 'Portugal está no 'ranking' dos 10 países mais atrativos; Os milionários brasileiros e dos EUA vão continuar a vir'"

- "Estados Unidos. O perfil dos americanos que elegeram Trump"

- "Cheias. Milhares exigem saída de Carlos Mazón, presidente da Comunidade de Valência"

- "Karla Sofia Gascón [atriz espanhola]. 'Agora quero fazer um James Bond, tanto faz se como vilão ou Bond girl'"

O Jogo

- "Benfica-FC Porto. Ou vai ou racha. Desaires europeus pressionam águias e dragões com os treinadores a apelarem à raça"

- "Bruno Lage: 'É importante reagirmos à Benfica'"

- "Vítor Bruno: 'Temos de ser uma equipa à FC Porto'"

- "Jesualdo Ferreira lança o desafio: 'Um jogo que se pode refletir no resto da época'"

- "Bah recuperou e é opção, Nico González de volta ao onze"

- "Braga-Sporting. Engordar a herança. Amorim quer despedir-se com vitória que capitalize duelo dos rivais. 'Nunca pensei gostar do Sporting assim'"

- "Carvalhal: 'Só 0,1 por cento apostam em nós...'"

- "Casa Pia 1-1 Farense"

- "Estoril 0-0 Aves SAD"

- "Famalicão 0-0 Arouca"

- "Boavista 0-2 Rio Ave"

A Bola

- "Benfica-FC Porto. Obrigação de vencer. Clássico pode não ser decisivo para as contas da Liga, mas treinadores não fogem à responsabilidade"

- "'Importante é reagir à Benfica'. Bruno Lage"

- "'Margem de erro no FC Porto é sempre zero'. Vítor Bruno"

- "SC Braga-Sporting. 'Não sou bom em despedidas'. Amorim diz adeus ao leão. 'O clube com que nascemos é o clube com que nascemos, mas nunca pensei que fosse gostar do Sporting como gosto'"

- "Famalicão 0-0 Arouca"

- "Boavista 0-2 Rio Ave"

- "Casa Pia 1-1 Farense"

- "Estoril 0-0 Aves SAD"

Record

- "Domingão. Quatro primeiros frente a frente esta noite"

- "Clássico na Luz após derrotas duras. Bruno Laje: 'Temos de reagir à Benfica'. Vítor Bruno: 'A revolta é canalizada para o dia seguinte"

- "Amorim tenta novo recorde. 'O mais importante é aumentar ou manter a distância para os rivais. Em janeiro não venho buscar ninguém. No verão...não sei'"

- "Carvalhal queixa-se do calendário: 'Nem deu para tirar o pijama'"