Vitória do novo 'xerife do mundo' domina imprensa

Bom dia. As primeiras páginas dos jornais nacionais do dia seguinte às eleições presidenciais norte-americanas dificilmente escapariam ao tema. Sobretudo com o feito histórico do regresso de Donald Trump à Casa Branca. Outros temas, como o futebol, também têm espaço...

Na revista Visão:

- "Poder absoluto. Donald Trump volta a liderar a nação mais poderosa do mundo, desta vez aliado a Elon Musk, o homem mais rico do planeta"

- "Comporta. Praia trancada agita milionários"

- "Valência. As lições de uma catástrofe"

Na revista Sábado:

- "O furacão Donald Trump. Vitória histórica poderá torná-lo um ditador?"

- "Entrevista de vida ao cantor Camané. 'Uma noite adormeci encostado ao Eusébio'"

- "Um dia com Pedro Pinto, do Chega. 'Quem fez os distúrbios são terroristas'"

No Correio da Manhã:

- "Morte de Mónica na Murtosa. Casa do crime limpa com soda cáustica"

- "MP acusa Fernando Valente de homicídio de grávida"

- "Bayern Munique 1-0 Benfica. Benfica poupado perde na Baviera"

- "Sporting. Champions deixa Gyokeres na mira dos tubarões"

- "Lazio-FC Porto. Dragão com exame em Roma"

- "Governo oferece aumento salarial até 16% a diplomatas"

- "Eleições nos EUA. Trump promete 'nova era dourada' após vitória esmagadora"

- "Falhas no socorro. Seis pessoas morrem por atrasos no INEM"

- "'Operação Pretoriano'. Defesa quer ouvir Pinto da Costa para memória futura"

- "Autarca criticado. Polémica em Loures abre guerra no PS"

No Público:

- "Como irá o mundo sobreviver a Trump?"

- "Regresso. Republicano surpreende com vitória esmagadora"

No Jornal de Notícias:

- "Supertrump"

- "Republicano ganha no voto popular e no Colégio Eleitoral, recupera Senado e mantém Câmara dos Representantes"

- "Champions. B. Munique 1-0 Benfica. Poupança à espera dos juros. Lage geriu plantel a pensar no jogo com o dragão"

- "Liga Europa. FC Porto. Fome de pontos não permite fazer contas para o clássico"

- "Braga. À procura de vencer o frio e a história"

- "Cinco mortes depois, INEM toma medidas de emergência"

- "Empresário acusado de matar e esconder o corpo de grávida"

- "Há quase 900 mil casas sem ligação à rede pública de água"

- "Ambiente. Produtores de tabaco vão pagar limpeza das beatas"

- "Polémica. Misericórdias impedidas de reter bónus dos pensionistas"

- "Cinanima. Espinho recebe o melhor do cinema de animação"

No Diário de Notícias:

- "Amadora-Sintra arrisca perder Serviço de Urgência de Cirurgia"

- "Eleições 2024. Nova administração. O que esperar do 'mandato poderoso e sem precedentes' de Donald Trump"

- "Reação dos mercados. Dólar valoriza e bolsas atingem máximos nos Estados Unidos. Europa fecha no vermelho"

- "Vasco Rato. 'É uma derrota do Partido Democrata que tem agora de avaliar esta deriva esquerdista, 'wokista''"

- "Saúde. INEM cria triagem de emergência e Oposição aperta cerco à ministra"

- "Comércio. Na rua 'mais portuguesa do Porto' há balões e um roteiro para atrair clientes"

- "Liga dos Campeões. Bayern 1-0 Benfica. Teia de Lage durou 68 minutos, mas não deu para fazer história em Munique"

- "Documentário. O futebol como poderoso fenómeno cultural"

No Negócios:

- "#O Poder de Fazer Acontecer. Kenneth Rogoff, economista e professor em Harvard. 'Gostava que houvesse um botão de pausa' na inteligência artificial"

- "#5 jovens portugueses que dão cartas na IA"

- "Eleições nos EUA. Trump na Casa Branca ameaça arrastar Zona Euro para a recessão"

- "Comissão Europeia. Maria Luís Albuquerque aprovada no exame de Bruxelas"

- "CEO da EDP admite cenário de fusão com a Renováveis"

No Jornal Económico:

- "Donald Trump regressa como 47.º presidente dos Estados Unidos"

- "Economia. Zona euro arrisca crescer menos um ponto com tarifas impostas"

- "Empresas. Família EDP perdeu mais de 2,5 mil milhões com regresso"

- "Mercados. Wall Street e Bitcoin reagem em alta. Europa cai"

- "Política. Líderes mundiais felicitam Donald Trump"

- "Governo alarga apoio judiciário aos meios alternativos de resolução de litígios"

- "Mafalda Duarte lidera na Sustentabilidade"

- "Governo assina com sindicatos da UGT acordo para a Função Pública"

- "Olaf Scholz demite ministro das Finanças e faz colapsar coligação do Governo"

- "Parlamento Europeu dá luz verde a Maria Luís Albuquerque"

- "Lucro da EDP Renováveis afundou 53% até setembro"

No Record:

- "Bayern Munique-Benfica (1-0). Defender até cair. Águia fechada só fez um remate e foi punida"

- "Lazio-FC Porto. Liga Europa. Vítor Bruno mete gelo: 'É preciso ter cuidado com os elogios'"

- "Estado de saúde piora. Pinto da Costa gera preocupação"

- "Sporting. História. 'Hoje é por ele!'"

- "Maior artilheiro do ano. Gyokeres o destruidor"

No A Bola:

- "Bayern-Benfica (1-0). Pouca parra e nenhuma uva"

- "'A intenção era atacar mas não conseguimos', Bruno Lage"

- "Sporting. Gyokeres agita mercado europeu"

- "Lazio-FC Porto. Vítor Bruno espera 'jogo rico a nível tático'"

- "Elfsborg-SC Braga. Guerreiros querem a segunda vitória na competição"

- "V. Guimarães-M. Bolslav. Triunfo pode deixar o 'play-off' à vista"

- "EUA. Os desportistas que apoiaram Trump para a Casa Branca"

E no O Jogo:

- "B. Munique 1-0 Benfica. Uma brecha na muralha. Um golo de Musiala desfez o bloco que Lage montou à frente da baliza de Trubin. Linha de cinco defesas resistiu até aos 67'"

- "Bruno Lage. 'Já estamos a pensar no FC Porto'"

- "Lázio-FC Porto. 'Queremos muito sair daqui com sete pontos'. Vítor Bruno só pensa na vitória e descarta qualquer gestão por causa do clássico"

- "Elfsborg-Braga. Falta Zalazar mas há Moutinho. Uruguaio foi poupado à deslocação, português volta a assumir batuta do meio-campo"

- "V. Guimarães-Mladá Boleslav. Rui Borges faz contas ao acesso ao 'play-off'. Somar terceira vitória na fase de liga é meio caminho andado"

- "Rio Ave. Petit é o novo treinador"