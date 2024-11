Ana Sousa destaca "Madeira a Correr'

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude representou, hoje, o presidente do Governo Regional da Madeira na apresentação do Circuito de Atletismo de São Martinho organizado pela Associação de Atletismo da Madeira, em parceria com a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de São Martinho e a Junta de Freguesia de São Martinho, no âmbito do ‘Madeira a Correr’.

"Com muito agrado verifico que esta prova já se realiza há trinta anos, envolvendo nesta edição cerca de quatrocentos atletas, com idades compreendidas entre os dez e os setenta e cinco anos", sublinhou Ana Sousa, em São Martinho.

A governante lembrou ainda que é na "união das idades, onde a sapiência dos mais velhos se alia ao vigor dos mais novos, que o desporto é tão pródigo, que se encontram os valores basilares da convivência, do crescimento colectivo, da superação, da ética, da educação, da inclusão que pretendemos para a nossa sociedade"

O circuito de São Martinho envolve cerca de 400 atletas, com idades compreendidas até aos 75 anos, contando também com a participação de atletas com mobilidade reduzida e necessidades especiais.