Albuquerque envia saudações de "respeito e solidariedade" à comunidade valenciana

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, enviou as "mais sinceras saudações de respeito e solidariedade" ao presidente do Governo Regional da Comunidade Valenciana, Carlos Mázon.

Na carta enviada, Albuquerque reconhece que o impacto das inundações e das cheias súbitas, causadas pelo temporal DANA, relembra a catástrofe de 20 de Fevereiro de 2010 na Madeira. "É com profundo pesar que tomamos conhecimento da catástrofe que assolou a Região Autónoma da Comunidade Valenciana, provocando a perda irreparável de mais de setenta vidas e o desaparecimento de dezenas de pessoas. O impacto devastador das inundações e cheias súbitas, causadas pelo temporal DANA, relembra-nos, na Madeira, de tragédias semelhantes, cujas marcas ainda persistem na nossa memória coletiva, como a catástrofe de 20 de Fevereiro de 2010".

Aponta que os madeirenses encontram-se solidários: "Os madeirenses, que conhecem de perto os efeitos devastadores de fenómenos naturais desta natureza, unem-se em solidariedade com a Comunidade Valenciana e com todos os afetados por esta tragédia".

Neste momento de imensa dor, em nome do Governo Regional da Madeira e de todos os madeirenses, transmito-lhe as nossas sinceras condolências e a mais profunda solidariedade para com as famílias enlutadas, os desaparecidos e todos os que se veem profundamente afetados por esta tragédia. Miguel Albuquerque

O governante refere, ainda, que expressa a total disponibilidade para colaborar de todas as formas possíveis "conscientes de que a recuperação de uma tragédia desta dimensão exigirá o esforço e a união de todos".

"Com os nossos votos de força e resiliência para a Comunidade Valenciana, envio-lhe, Senho Presidente, as minhas mais sinceras saudações de respeito e solidariedade", remata.