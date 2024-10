Assembleia da República saúda todos aqueles que combateram os incêndios de Agosto

A Assembleia da República emitiu um voto de saudação "a todas as entidades públicas e privadas, bem como a todos os populares e comunidades que, na Região, contribuíram, de modo exemplar, para a extinção dos incêndios do passado mês de Agosto", sublinhando, "com profundo apreço, a sua entrega à defesa do bem comum que constitui um exemplo de cidadania e de serviço ao próximo".

Este voto de saudação, que resultou da fusão das propostas que haviam sido apresentadas pelos grupos parlamentares do Chega, do PSD e do PS, tendo sido pela voz da deputada Paula Margarido que, no seio da Primeira Comissão Parlamentar, surgiu a proposta de redação do voto conjunto, que foi aprovada por unanimidade.

“É de elementar justiça” a apresentação de tal voto de saudação", considerou a parlamentar citada em nota de imprensa.

Efectivamente, “quando louvamos o combate que foi feito aos incêndios, no passado mês de Agosto na Região, julgamos que é essencial reconhecermos, a par do fundamental papel que os Profissionais de Protecção Civil e Bombeiros desempenharam no mesmo, a responsabilidade que as entidades públicas e privadas assumiram e, igualmente, o exemplo de cidadania e de solidariedade que foi deixado pelas populações afetadas”, vinca Paula Margarido.