Francisco Gomes aborda assimetrias sociais e elevada carga fiscal com a população

Francisco Gomes, deputado à Assembleia da República, esteve de visita do mercado do Estreito, onde aproveitou para levar a cabo diálogos directos com a população, abordando temas como o agravamento das assimetrias sociais e económicas e a pesada carga fiscal.

De acordo com nota à imprensa, o parlamentar eleito pelo Chega considera que o agravamento das assimetrias sociais e económicas tem vindo a comprometer um desenvolvimento sustentado e equilibrado. "A crescente agudização das desigualdades socioeconómicas, evidenciada pela polarização das condições de vida entre os diferentes estratos da sociedade, está a despertar uma grande preocupação, na medida em que acentua as disparidades estruturais já existentes, comprometendo, assim, os pilares da equidade e da coesão social", refere.

Quanto à pesada carga fiscal, este é um aspecto que, para o CH, compromete cidadãos e empresas. Segundo o partido, cada vez mais madeirenses sentem que os impostos que lhes são impostos são desproporcionais relativamente ao nível de rendimento que auferem, tornando-se um fardo difícil de suportar para famílias e empresas. Para Francisco Gomes, tal sobrecarga, associada à falta de políticas eficazes para fomentar o crescimento económico, tem levado a um descontentamento profundo e generalizado.

É imprescindível rever e repensar as condições fiscais de modo a fomentar a iniciativa privada e promover um ambiente económico mais capaz de impulsionar o crescimento sustentável, ao mesmo tempo que se assegura uma melhoria significativa na qualidade de vida dos cidadãos. Francisco Gomes

Os madeirenses interpelados também revelaram preocupações com questões relacionadas com a segurança, nomeadamente com o aumento da criminalidade, associado à insuficiência de meios e operacionais das forças de segurança. "Temos excelentes profissionais nas nossas forças de segurança, pelo que é inadmissível que estejam desamparados, sem os recursos necessários para garantir o cumprimento da sua missão e, muitas vezes, expostos a riscos totalmente desnecessários. Isto tem de mudar rapidamente", defende Francisco Gomes.

Francisco Gomes indica ainda que os presentes expressaram frustração com as suspeitas de corrupção que têm vindo envolver vários níveis da governação. Na opinião do partido, a percepção de que a corrupção é um aspecto prevalente na gestão da Causa Pública tem vindo a minar a confiança nas instituições e a afectar negativamente a imagem da Madeira. “A corrupção corrói e destrói os pilares da democracia, minando a confiança pública e perpetuando a injustiça social. A sua presença, insidiosa e devastadora, compromete o funcionamento das instituições, tornando imperativa uma luta implacável para erradicar esse mal endémico, que ameaça a integridade do governo e o futuro da nossa sociedade", conclui.