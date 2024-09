Cerca de 70 pessoas assumiram "compromisso com a floresta" na Madeira

O presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) revelou, hoje, que cerca de 70 pessoas participaram na acção de recolha de sementes, promovida ontem, na zona de lazer das Cruzinhas, na Fonte do Bispo (Calheta).

A iniciativa do IFCN juntou mãos de voluntários do movimento escotista, desportistas, nómadas digitais, turistas e residentes para a recolha de sementes destinadas ao Viveiro Florestal da Santa (Porto Moniz), onde serão processadas e acondicionadas para acções de reflorestação e restauro ecológico. A equipa de marketing do DIÁRIO também aderiu a esta causa.

Voluntários fazem recolha de sementes na Fonte do Bispo Em resposta ao repto lançado pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), foram vários os voluntários que rumaram nesta manhã de sábado, à zona de lazer das Cruzinhas, na Fonte do Bispo (Calheta) para participar numa acção de recolha de sementes.

Manuel Filipe considerou que adesão à iniciativa "demonstra o compromisso das pessoas com a floresta", numa campanha que teve como objectivo "aumentar a disponibilidade de material genético para as acções de reflorestação e sementeira".

Já a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes - que se juntou à equipa do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, no balanço da iniciativa na manhã de sábado - aproveitou a ocasião para agradecer o trabalho diário dos colaboradores do IFCN e destacou a importância da participação da comunidade nesta iniciativa.

Conforme noticiou o DIÁRIO, foram recolhidos 60 quilos de sementes na floresta.

Voluntários recolhem 60 quilos de sementes na Fonte do Bispo O grupo de voluntários que participou, hoje, na acção promovida pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), na Fonte do Bispo, recolheu um total de 60 quilos de sementes, que serão agora encaminhadas para o Viveiro Florestal da Santa, no Porto Moniz.

Esta operação de recolha de sementes é uma das várias acções que o IFCN desenvolveu com vista à recuperação de algumas áreas ardidas nos incêndios de Agosto.