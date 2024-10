Tomás Araújo chamado para o lugar de Gonçalo Inácio

O defesa central Tomás Araújo, do Benfica, foi chamado à seleção portuguesa, para o lugar do lesionado Gonçalo Inácio, do Sporting, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Após avaliação da Unidade de Saúde e Performance da FPF, Gonçalo Inácio foi dado como inapto e vai falhar os encontros com a Polónia e a Escócia, respetivamente, da terceira e quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações em futebol.

Tomás Araújo estava concentrado com a seleção portuguesa de sub-21 e vai estrear-se na equipa principal, que se concentra hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, devendo participar já no primeiro treino às ordens do selecionador Roberto Martínez, a partir das 18:00.

A formação das 'quinas' joga com a Polónia no sábado, num embate marcado para Varsóvia, e, três dias depois, defronta a Escócia, em Glasgow, em encontros da terceira e quarta jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são às 19:45 (em Lisboa).

Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 nas receções à Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Betis, Esp) e Ricardo Velho (Farense).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Al-Hilal, Ara), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing) e Renato Veiga (Chelsea, Ing).

- Médios: João Palhinha (Bayern Munique, Ale), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Rúben Neves (Al-Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Samuel Costa (Maiorca, Esp) e Otávio (Al Nassr, Ara).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Francisco Trincão (Sporting) e Francisco Conceição (FC Porto).