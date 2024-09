IV Semana da Alimentação do Município do Funchal teve uma afluência de mais de 4 mil pessoas

A IV Semana da Alimentação do Município do Funchal terminou hoje com uma ‘Sopa Comunitária’, no Largo da Restauração. O evento consistiu na confecção de três sopas regionais a cargo da SocioHabitaFunchal (sopa de castanha), do Centro Comunitário do Funchal (sopa de trigo) e d’A Biqueira (sopa de chícharo). Foram confeccionadas 450 sopas.

A iniciativa contou com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra e da vereadora com o pelouro da Educação, Saúde e do Social, Helena Leal.

Esta iniciativa teve por objectivo sensibilizar a população em geral para o consumo de produtos locais e da época, evitar o desperdício alimentar, bem como a importância de recuperar a gastronomia regional e tradicional

Cristina Pedra fez um balanço positivo da IV Semana da Alimentação que decorreu entre o Largo da Restauração e a Placa Central da Avenida Arriaga, destacando uma afluência de cerca de 4.350 pessoas.

A presidente da autarquia do Funchal lembrou que durante toda a semana foram realizadas diversas actividades, desde palestas, workshops e showcookings dedicadas à temática da alimentação saudável e sustentável.

Por outro lado, sublinhou que ao longo do ano foram desenvolvidas atividades diversas dirigidas a vários públicos, dinamizadas pela autarquia e pelos parceiros da Estratégia Alimentar do Funchal – a SEMEAR, lançada no ano passado e que já chegou a 10 mil pessoas, o que representa 9% da população do Funchal, conforme referiu Cristina Pedra. “É um número recorde. O nosso objectivo está a ser cumprido”, realçou, manifestando a sua satisfação pela dinâmica do projecto.

A Estratégia Alimentar do Funchal, a SEMEAR, delineada para quatro anos, tem por objetivo promover uma alimentação mais saudável, sustentável e inclusiva.

Esta Estratégia está integrada no Food Trails, um projecto europeu que promove a colaboração entre cidades e investigadores de forma a incentivar a partilha de conhecimento, replicação e desenvolvimento das melhores práticas alimentares.