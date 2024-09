Clube Funchal Agora Speakers aborda a temática 'Longevidade é uma moda?'

'Longevidade é uma moda?' será o tema em destaque nas FNAC Talks do clube Funchal Agora Speakers. A sessão acontece amanhã, dia 1 de Outubro, pelas 18h45, no auditório da FNAC Madeira, com a participação do médico João Miguel Freitas.

Nesta iniciativa que não carece de inscrição, o Assistente Graduado em Medicina Interna no SESARAM e vice coordenador da Unidade do Doente Frágil vai abordar questões relacionadas com a temática da longevidade.

"O Funchal Agora Speakers tem como missão proporcionar um espaço e ambiente agradável para treinar, melhorar e explorar as capacidades de comunicação e liderança. O clube do Funchal integra o Agora Speakers International, uma organização internacional sem fins lucrativos, com voluntários que se dedicam a apoiar os membros a desenvolverem capacidades como falar em público, gerir e interagir em debates, liderança e promoção do pensamento critico", explica nota à imprensa.