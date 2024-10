Fogo na Furna circunscrito mantém bombeiros alerta

O incêndio no sítio da Furna, Ribeira Brava, que ontem ao final da tarde era dado como extinto, continua a dar trabalho aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Incêndio da Ribeira Brava está extinto O incêndio que estava a lavrar nas zonas altas do concelho da Ribeira Brava, na Furna e Apresentação, foi dado como extinto, confirmou ao DIÁRIO Paulo Andrade, vereador da Protecção Civil da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

A corporação manteve durante a noite a vigilância, num fogo que é ainda activo, mas circunscrito a zona de difícil acesso e bastante inclinado.

Por isso, com a queda de faulhas e pedras, a zona está vedada e com equipas da corporação no local.