Dois aviões divergidos devido ao vento no Aeroporto da Madeira

O vento forte está a provocar alguns condicionamentos no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Pelo menos dois aviões já divergiram esta tarde, pois não conseguiram aterrar na Madeira.

Trata-se do voo da EasyJet proveniente de Lisboa e que tinha chegada prevista à Região às 15 horas e do voo da TAP , também proveniente de Lisboa, que deveria aterrar na Madeira às 15h15. O primeiro foi divergido para o Aeroporto do Porto Santo e o da TAP voltou à origem.