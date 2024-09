Pelo menos 129 mortos no Nepal devido às cheias

Pelo menos 129 pessoas morreram no Nepal devido às cheias e dezenas estão desaparecidas, segundo as autoridades, tendo as equipas de resgate recuperado dezenas de corpos de autocarros e outros veículos soterrados em deslizamentos de terras.

O tempo melhorou hoje, depois de três dias de chuvas de monção, facilitando os trabalhos de resgate e limpeza.

A capital Katmandu permanece isolada, com as três autoestradas junto à cidade bloqueadas pelos deslizamentos de terras.

As equipas de resgate recuperaram 14 corpos durante a noite de dois autocarros que se dirigiam a Katmandu, quando uma derrocada os soterrou. Outros 23 corpos foram hoje retirados de veículos no mesmo local, a cerca de 16 quilómetros da capital nepalesa, prosseguindo buscas por outros que possam também estar soterrados.

A polícia nepalesa adiantou que 86 pessoas ficaram feridas na sequência das cheias e deslizamentos de terras e que 62 estão desaparecidas.

Espera-se que o balanço do número de mortos continue a aumentar, à medida que cheguem dados das aldeias e localidades do país.

Os residentes da zona sul de Katmandu, que ficou inundada no sábado, estavam hoje a limpar as suas casas à medida que o nível da água baixava.

A capital, a localidade mais fortemente afetada pelas cheias, registou 34 mortos.

A polícia e as forças armadas estavam empenhadas nos esforços de resgate e maquinaria pesada estava a ser usada para desbloquear as estradas afetadas pelas derrocadas.

O Governo nepalês anunciou o fecho de escolas e universidades no país durante os próximos três dias.

A época das monções começou em junho e geralmente prolonga-se até meio de setembro.