Excursões enchem arraial do Rosário

Este domingo são muitos os visitantes que marcam presença na festa do Rosário, em São Vicente, para muitos o último 'grande' arraial do ano.

A corresponder com a grande moldura humana que marca presença nas imediações da igreja, dezenas de autocarros fretados dão ainda mais expressão à significativa afluência de visitantes, muitos integrando excursões.

Desde a 'doca' junto à 'boca' do túnel da Encumeada, mas sobretudo noutros locais da via expresso, são vários os autocarros fretados estacionados. Mas não apenas na zona do Rosário. Também junto ao Calhau de São Vicente, alguns autocarros de excursões dão ainda mais movimento a este domingo de quase Verão já em pleno Outono.