Pelo menos 37 crianças e nove adultos mortos em dois dias na Índia

Pelo menos 37 crianças e nove adultos morreram nos últimos dois dias, no nordeste da Índia, durante uma cerimónia hindu pela longa vida das crianças, disseram fontes oficiais e meios de comunicação locais.

"Um total de 46 pessoas morreram afogadas enquanto tomavam banhos sagrados durante o festival Jitiya, também conhecido como Jivitputrika, em todo o estado", afirmou o Departamento de Gestão de Catástrofes do estado de Bihar, num comunicado divulgado na noite de quinta-feira.

As mortes ocorreram entre quarta e quinta-feira em 15 distritos desta região em incidentes separados, todos relacionados com a celebração hindu do Jivitputrika.

Nesta celebração de três dias, observada principalmente no nordeste da Índia e no Nepal, as mães jejuam e tomam banho com os filhos em rios ou lagoas para o bem-estar, vida longa e prosperidade das crianças.

"Até à data, foram recuperados 43 corpos", disse o Departamento de Gestão de Catástrofes de Bihar, acrescentando estarem desaparecidas mais três pessoas.

De acordo com o diário The Indian Express, no ano passado, 22 pessoas morreram durante a celebração do Jivitputrika no mesmo estado.

Um funcionário do Departamento de Desastres de Bihar disse ao jornal Times of India que a maioria destes acidentes ocorre porque as pessoas ignoram as medidas de segurança e entram em zonas onde a água sobe e forma correntes mais fortes devido às chuvas na região.