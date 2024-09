PSD pede atenção às necessidades das associações culturais

"É fundamental que estejamos atentos às necessidades das associações culturais que, muitas vezes, enfrentam desafios significativos para manter viva a nossa tradição e a nossa cultura", afirmou o deputado Nuno Maciel, na sequência de uma visita do Grupo Parlamentar do PSD à sede da Associação Musical e Cultural Xarabanda, no Funchal.

O social-democrata, citado em nota de imprensa, explicou que esta acção teve objectivo acompanhar o trabalho desenvolvido por esta entidade, salientando o seu contributo para a preservação da cultura popular.

"Hoje, saímos com a certeza de que o trabalho aqui realizado merece o reconhecimento e o apoio necessário para continuar a prosperar e afirmar a nossa identidade mais singular", vincou Nuno Maciel, acrescentando “é crucial continuar a valorizar e a promover o património histórico e cultural da Madeira, como seja o nosso cancioneiro, ligando essa valorização ao desenvolvimento sustentável e a toda a sociedade civil, através de novas ferramentas de divulgação”.

O deputado do PSD realçou, ainda, que “os sucessivos governos regionais têm democratizado e preservado o acesso à cultura, apoiando associações, envolvendo artistas, criadores, produtores culturais, associações e levando-os a todos os concelhos, como forma de eliminar qualquer barreira no acesso e no usufruto cultural”.

"A cultura pode ter um papel ainda mais elementar, não só na valorização dos nossos cidadãos, mas também no desenvolvimento económico, na inclusão e na inovação social”, reforçou Nuno Maciel, reiterando o compromisso do partido com o sector cultural.