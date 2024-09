Autarquia de Santa Cruz investe mais de um milhão de euros em Educação

A Câmara Municipal de Santa Cruz investe mais de um milhão de euros na educação, no corrente ano lectivo, em áreas como os transportes, apoio às actividades artísticas, obras de reabilitação, manuais escolares, equipamentos informáticos, instrumentos musicais, combate às pragas e apoios pontuais.

O anúncio foi feito pela vice-presidente Élia Ascensão, na reunião que teve lugar esta manhã com os directores das escolas do concelho, e que serviu para apresentar o investimento para este ano e as actividades que vários serviços da autarquia desenvolvem e que podem ser aproveitadas pelas escolas.

A autarca lembrou que a educação tem sido um dos vectores essenciais do projecto de desenvolvimento que o Município de Santa Cruz iniciou em 2013.

Este ano esse investimento na educação como um todo ascende a um milhão de euros.

De realçar, 290 mil euros para transportes escolares que englobam transportes regulares, actividades extracurriculares, visitas de estudo, natação e também o transporte para a Escola de Mar nos Reis Magos. Sete mil e quinhentos euros serão investidos em manuais escolares para o 1º Ciclo, concretamente os livros de inglês e educação moral e religiosa, não abrangidos pelo apoio do Governo Regional. Note-se que Santa Cruz foi pioneira em 2017 na atribuição gratuita de manuais escolares aos alunos do 1º ciclo, o que na altura representava um investimento de 45 mil euros. À data, essa atribuição é realizada e bem, pelo Governo Regional.

Saliente-se, ainda, as obras de reabilitação no valor de 375 mil euros na Escola Básica do 1º Ciclo com pré-escolar do Caniço, ao que se juntam outros cerca de 200 mil euros derramados pelas restantes escolas do 1º ciclo e mais 50 mil euros para manutenção dos restantes estabelecimentos de ensino no decorrer do presente ano letivo. Em matéria de controlo de pragas estão previstas 4 ações de desinfestação em cada escola, ao longo do ano letivo, num investimento de dois mil e quinhentos euros.

O Município está também a investir 71 mil euros em equipamentos informáticos, bem como 16 mil euros que serão investidos em instrumentos musicais, nomeadamente em braguinhas para o ensino de música tradicional. Previstos estão também apoios pontuais para os estabelecimentos de ensino dos 2º e 3º ciclos e secundária, num investimento que ascende aos 10 mil euros.

A Câmara Municipal garante, também, o transporte para os utentes dos Centros de Atividades de Capacitação e Inclusão de Santa Cruz e Camacha (CACIs), num investimento de cerca de 50 mil euros.

Não diretamente incluído no investimento em educação, mas também importante nomeadamente para a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço, estão prestes a ser lançadas obras de beneficiação e criação de estacionamentos nas ruas circundantes a esta escola, nomeadamente na Rua João Baptista de Sá permitindo uma melhor e mais fluída circulação a toda a comunidade educativa.

Na reunião os vários serviços do município apresentaram as suas atividades. O Serviço Educativo Cultura Santa Cruz apresentou as publicações e oficinas disponíveis, bem como outras atividades. O Centro de Recolha Oficial de Santa Cruz apresentou o trabalho que tem vindo a ser realizado no que diz respeito ao bem estar animal e divulgou as atividades e visitas que podem ser feitas com as escolas. A Divisão de Ambiente também apresentou as várias atividades para as escolas, e o mesmo fez a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, com enfoque para a sua Ludoteca.