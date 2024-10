Sporting tenta cimentar liderança da I Liga na recepção ao Casa Pia

O Sporting recebe hoje o Casa Pia, na oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, na expectativa de consolidar a liderança e pressionar os perseguidores FC Porto e Benfica, que só entram em ação no domingo.

O campeão nacional, única equipa só com vitórias na prova, tentará manter o registo perfeito no jogo com o nono classificado (que não perde há quatro rondas), com início às 20:30, no rescaldo do empate 1-1 no estádio dos neerlandeses do PSV Eindhoven, para a Liga dos Campeões.

A formação 'leonina' procura também colocar sob pressão os rivais na luta pelo título, FC Porto e Benfica, segundo e terceiro colocados, a três e cinco pontos de distância, respetivamente, que defrontam no domingo o Sporting de Braga, no Estádio do Dragão, e o Nacional, na Madeira.

O Santa Clara, que ocupa o quarto lugar e é a principal surpresa do campeonato no arranque da época 2024/25, desloca-se ao terreno do Moreirense, oitavo posicionado, num dia que proporciona também embates entre Gil Vicente e Estrela da Amadora e entre Arouca e AVS.

Programa da oitava jornada:

- Sexta-feira, 04 out:

Rio Ave - Famalicão, 1-1

- Sábado, 05 out:

Gil Vicente - Estrela da Amadora, 15:30.

Moreirense - Santa Clara, 15:30.

Arouca - AVS, 18:00.

Sporting - Casa Pia, 20:30.

- Domingo, 06 out:

Vitória de Guimarães - Boavista, 15:30.

Farense - Estoril Praia, 15:30.

Nacional - Benfica, 18:00.

FC Porto - Sporting de Braga, 20:30.