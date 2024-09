Portugal vai cooperar com Espanha na gestão de áreas marinhas protegidas

Portugal e Espanha acordaram estabelecer um mecanismo de cooperação na gestão de áreas marinhas protegidas (AMP), anunciou hoje a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

"Ontem (sexta-feira) ficou acordada a cooperação com Espanha na gestão de áreas marinhas protegidas, cooperação em questões como recursos técnicos e infraestruturas", disse Maria da Graça Carvalho durante um evento de encerramento da expedição científica que durante três semanas fez um levantamento da biodiversidade do banco de Gorringe, a maior montanha submarina de Portugal.

A ministra adiantou que o acordo sobre AMP ficará registado como anexo às conclusões da próxima cimeira ibérica, prevista para outubro, em Portugal.

O entendimento foi alcançado durante uma reunião de Maria da Graça Carvalho com a homóloga espanhola, Teresa Ribera, na sexta-feira em Aranjuez, na região de Madrid, antes de abrirem um evento dedicado aos 25 anos da Convenção de Albufeira, o tratado entre os dois países que regula a gestão dos rios internacionais da Península Ibérica.

Selvagens foi a primeira há 53 anos

Entre as áreas marinhas portuguesas encontram-se algumas na Madeira, as Reservas Naturais do Garajau, da Rocha do Navio, das Ilhas Desertas e das Ilhas Selvagens, e, também, a Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo.

Refira-se, inclusive que "a primeira AMP criada em Portugal foi a Reserva das Ilhas Selvagens em 1971, após a publicação da Lei nº 9/10 que estabeleceu o regime de áreas protegidas em território nacional", uma área que tem sido alvo de divergências entre Portugal e Espanha. "Contudo, já em 1965 tinha sido aprovada a Portaria de 22 de junho consagrando a criação de parques nacionais submarinos no espaço marítimo português", conforme recorda a Direcção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DRGM).

"Mais recentemente, e à semelhança do que se verifica a nível internacional, Portugal tem vindo a estender a proteção do meio marinho através de AMP para lá das zonas costeiras e até ao mar profundo. Um objetivo agora reforçado pela Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030, aprovada em 2020, que prevê a proteção de 30% da zona marítima dos Estados membros da União Europeia (UE)", acrescenta-se no portal da DRGM.

"Actualmente as AMP são também enquadradas pela Diretiva-Quadro Estratégia Marinha e Diretivas da Rede Natura, Aves e Habitats. Acresce que, para além dos diplomas e mecanismos nacionais e da UE, Portugal tem trabalhado no quadro da OSPAR para a classificação de AMP que incluam as águas internacionais sobrejacentes à plataforma continental estendida para lá das 200 milhas náuticas", sendo esta outra área que pode vir, no futuro, aumentar e muito a área marítima da Madeira.

Recorda a DRGM que "nas regiões autónomas, os respectivos governos regionais têm vindo também a classificar AMP ao abrigo de diplomas regionais".