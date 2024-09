FC Porto bate facilmente o Arouca (4-0) e segura segundo lugar da I Liga

O FC Porto goleou hoje o Arouca por 4-0, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol em que os arouquenses acabaram reduzidos a 10 ainda na primeira parte, numa altura em que se mantinha o nulo.

Os 'dragões', que somaram a terceira vitória seguida para o campeonato, iniciaram a goleada no arranque da segunda parte, por Samu, aos 49 minutos, tendo Nico González (51), Galeno (57) e Deniz Gül (85) dado expressão à goleada, perante um Arouca que até tinha vencido fora na última ronda, mas viu o turco Güven Yalçin praticamente deitar por terra as aspirações de sair com um bom resultado do Porto, ao ser expulso, com segundo amarelo, em cima do intervalo.

Com o triunfo, o FC Porto mantém o segundo posto no final desta sétima jornada, com 18 pontos, menos três do que o comandante e campeão em título Sporting, enquanto o Arouca ocupa para já o 14.º lugar, com seis pontos.