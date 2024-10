Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Mais mosquitos. População de ‘Aedes aegypti’ cresceu 160% em 2023 e este ano mantém-se em alta, com perto de 16 mil ovos capturados no Funchal. Insecto manifesta maior actividade em cinco freguesias do centro da cidade. Direcção Regional de Saúde esconde dados. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 14 e 15.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Heróis da resistência. Forçados a abandonar os estudos para defender o país da invasão russa, Valerii e Sharkyi participam hoje no Ultra Madeira como veteranos amputados. Prova de superação serve também para lembrar ao mundo que há guerra na Ucrânia.

Egoísmo e desrespeito crescem nas salas de aula. No Dia Mundial do Professor, Francisco Oliveira, presidente do SPM, faz a radiografia sobre o estado da Educação P. 30 E 31 * 40% dos docentes têm entre 20 e 29 anos de serviço * Greve dos funcionários encerrou cinco escolas na Região.

Fique também saber que Apoio familiar deu músculo ao melhor madeirense. David Vieira, dos Bombeiros Sapadores do Funchal, foi o 5.º mais rápido a subir os ‘Escadórios da Humanidade’, em Braga.

E, por fim, Mais sidra houvesse. Márcio Nóbrega nota que faltam produtores para responder à procura de países como os EUA.

