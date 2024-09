Um homem, de 55 anos sofreu, esta tarde, uma queda na zona do Ajuda, no Funchal, acabando por ficar ferido.

A vítima, que apresentava um ferimento no queixo, foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada, numa ambulância da corporação, até ao Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.