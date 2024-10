Autarca do Chega ausente da celebração do Dia do Concelho de Câmara de Lobos por protesto

José Fernandes, deputado municipal do Chega na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, vai faltar esta manhã à sessão solene comemorativa do 189º aniversário da elevação de Câmara de Lobos a concelho, como forma de protesto pelo ‘silenciamento’ da oposição na referida cerimónia.

“Decidi, como forma de protesto, não comparecer na cerimónia”, a sessão solene do 189.º Aniversário do Município de Câmara de Lobos, a se realizar no Auditório do Centro Cívico da Freguesia do Curral das Freiras, anunciou o eleito do Chega, através de comunicado enviado à imprensa.

Esclarece que “aquando da realização da décima sessão ordinária da Assembleia Municipal, respeitante ao triénio 2021-2025, realizada no dia 27 de Setembro de 2024, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, pedi um tempo de intervenção, no período antes da Ordem do Dia e, manifestei o descontentamento e a insatisfação de que nas cerimónias, nos anos transactos, só puderam intervir no acto solene apenas as pessoas ligadas ao PSD e que caso esta situação se mantivesse este ano não iria comparecer no evento, pois acho que existem outras forças no Concelho que deveriam ter voz neste momento tão marcante para todos os Camara-Lobenses”.

Chama a atenção que “em outros Concelhos na Madeira as forças representativas têm um momento para também manifestar a sua opinião em relação ao seu Concelho e que em Câmara de Lobos a única voz era a do PSD, nomeadamente do Presidente de Câmara e do Presidente de Assembleia, que representa pouco mais de 30% se contarmos com a abstenção”, argumenta.

Conclui que a resposta do presidente Leonel Silva à reivindicação do Chega foi “que a voz do PSD representava todas as pessoas do Concelho e que outras forças a falarem nesta Cerimónia era apenas uma moda, que efectivamente é ele o único que pode falar por todos”.