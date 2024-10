Embarcação madeirense salva tartarugas presas em redes de pesca ao largo do Funchal

Uma embarcação turística madeirense salvou, esta tarde, duas tartarugas marinhas que estavam presas em cabos e linhas de pesca, ao largo do Funchal.

A operação de salvamento inesperada aconteceu, a cerca de 4 milhas da costa do Funchal, quando o 'Magic Dolphin Eco' realizava um passeio turístico pela costa madeirense, à procura de observar cetáceos (golfinhos e baleias). No entanto, o que acabaram por avistar foram os dois animais em apuros, entrelaçados nos fios e sem conseguirem nadar livremente, tendo a tripulação agido rapidamente para salvá-los e devolvê-los com vida ao mar.

