Martínez divulga convocados para os duelos com Polónia e Escócia

O selecionador Roberto Martínez divulga na sexta-feira os convocados de Portugal para os duelos com Polónia e Escócia, ambos fora, na Liga das Nações de futebol, numa lista em que são esperados alguns regressos.

As escolhas do técnico espanhol serão reveladas às 12:30, numa conferência de imprensa na Cidade de Futebol, em Oeiras, sendo já certo que Pedro Gonçalves não estará no grupo dos escolhidos do selecionador nacional, devido a lesão.

João Cancelo, Francisco Conceição e Otávio, a atuarem sem limitações nos respetivos clubes, deverão regressar às opções de Roberto Martínez numa lista que mais uma vez vai ser encabeçada pelo capitão Cristiano Ronaldo.

Uma das surpresas poderá aparecer na baliza, com José Sá, agora com o estatuto de suplente no Wolverhampton, a poder ficar de fora, subindo Rui Silva na 'hierarquia', atrás do intocável Diogo Costa.

A seleção das 'quinas' vai defrontar a Polónia no dia 12 de outubro, em Varsóvia, jogando três dias depois frente à Escócia, em Glasgow, ambas as partidas com início marcado para as 19:45 (horas em Lisboa).

Portugal lidera o Grupo A1 com seis pontos, depois de vencer em casa a Croácia e a Escócia nas duas primeiras jornadas, ambas por 2-1, numa edição em que os dois primeiros de cada grupo se apuram para os quartos de final.

A Croácia está em segundo, com três pontos, os mesmos da Polónia, enquanto a Escócia é última, ainda a zero.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

Após a divulgação dos convocados de Martínez será a vez de Rui Jorge, selecionador dos sub-21, anunciar as escolhas para os jogos de qualificação para o Euro2025 diante das Ilhas Faroé, a realizar no dia 10 de outubro, em Klaskvik, e em Andorra, no dia 15 de outubro.