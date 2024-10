Descubra o vídeo promocional da nova Campanha de Assinaturas do DIÁRIO

O DIÁRIO lança, a partir desta sexta-feira, feriado de 1 de Novembro, a sua grande Campanha Anual de Assinaturas. Este ano há novidades, brindes e descontos, mas também uma maior ligação ao leitor diário.

Na senda de uma maior proximidade ao leitor, aqueles que possuem assinatura anual ou de tipologia superior, vão receber em sua casa uma carta do director geral editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, como forma de agradecimento pela fidelização, aproveitando para apresentar as ofertas que o DIÁRIO preparou nesta campanha.

Além disso, o contacto a todos os assinantes que renovam a sua assinatura até Junho de 2025 será também estabelecido pelo Departamento de Circulação, através de chamada telefónica.

O objectivo passa por prestar um acompanhamento personalizado ao estado de entrega do exemplar, dando também possibilidade para que o assinante possa esclarecer qualquer dúvida que persista. A mensagem sobre a nova campanha será ainda transmitida através de um vídeo criado pela agência 100PRESSÃO, que aborda o ciclo de um exemplar do DIÁRIO e o seu impacto na rotina diária de cada família.

As imagens foram captadas nos locais onde “tudo acontece”, nomeadamente a redacção, na gráfica, na distribuição, pelo caminho até à casa do assinante, destacando o momento proporcionado em família e "à volta" do DIÁRIO e um outro instante de introspeção, numa esplanada. O vídeo, que será divulgado nas redes sociais e transmitido na RTP-Madeira, contou com a colaboração pro bono dos seus intervenientes, de família e de amigos que acreditam no projecto DIÁRIO, cujo o apoio foi fundamental e a quem agradecemos profundamente. Susana Pimenta, directora de Marketing e Eventos do DIÁRIO

Os descontos desta campanha aplicam-se em três modalidades distintas

A assinatura anual da edição em papel terá um custo de 210 euros recebendo de oferta uma garrafa de cristal. 450 ml. Bolsa neoprene. Com tampa de segurança de rosca em aço inox e fita de transporte.

No caso da assinatura anual da edição papel e edição digital tem um custo de 230 euros, tendo como oferta um protetor solar para carro em PE bubble e forrado com folha de alumínio na frente e verso. Adequado para vidro frontal com 2 fixadores de ventosa e dobrável, para facilitar arrumação.

Por fim, pode optar pela assinatura bianual das edições em papel e digital, com um custo de 410 euros, cuja oferta é uma Bolsa térmica realizada em material RPET incluindo bolso exterior.

Os assinantes poderão contar ainda com a oferta de um cartão Premium, que concede vários descontos na rede composta por 34 parceiros e ainda nos eventos organizados pelo DIÁRIO. A este junta-se ainda um bloco de vales de descontos cujo valor ascende a 525 euros.

As condições são elegíveis para novas e renovações de assinaturas anuais a partir de 1 de Novembro e até ao dia 31 de Janeiro de 2025. O Departamento de Circulação está disponível para contacto todos os dias da semana, entre as 9 horas e as 12h30 e das 14 às 18 horas. Aos fins de semana e feriados das 9 horas até às 12h30, através da Linha Gratuita do Assinante: 800 200 020 ou através do correio electrónico: assinaturas@ dnoticias.pt.