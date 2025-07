Mais de 30 mortos na China devido a chuvas torrenciais

Mais de 30 pessoas morreram no norte da China, na sequência de chuvas torrenciais que causaram aluimentos de terra e inundações, obrigando a retirar dezenas de milhares de pessoas, foi hoje noticiado.

Em Pequim, essas violentas tempestades causaram 30 mortes, de acordo com o último balanço publicado pelos meios de comunicação social estatais chineses, que citaram as autoridades.

Na capital chinesa, nomeadamente nas zonas rurais afastadas do centro, 80.332 pessoas foram retiradas, de acordo com o jornal chinês Beijing Daily.

Também foram afetadas as regiões vizinhas de Hebei e a cidade de Tianjin, a cerca de 120 quilómetros de Pequim, onde mais de 10.000 pessoas foram retiradas, na sequência de uma inundação repentina, disseram os 'media' estatais.

Na província de Hebei, que circunda a capital, um aluimento de terras numa aldeia, na segunda-feira, causou oito mortos e quatro desaparecidos, de acordo com um novo balanço da televisão estatal CCTV.

As chuvas afetaram ainda 10 províncias do norte, leste e sul do país.

A agência meteorológica chinesa emitiu o segundo nível mais alto de alerta de precipitação, numa escala de quatro, para Pequim, prevendo-se que chuvas forte continuem até quarta-feira, informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.