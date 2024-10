Caldeira & Costa com novas instalações

As novas instalações da empresa madeirense Caldeira & Costa - empresa, que festeja hoje 55 anos de existência, que é líder no mercado no aluguer de equipamentos de impressão - foram inauguradas esta tarde, cerimónia que contou com diversas entidades, destacando-se a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Entre os muitos convidados, nota para a presença de Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo Regional e do representante da Canon em Portugal, Joaquim Pimenta.

As novas instalações da Caldeira & e Costa ficam localizadas no Caminho de Santo António.